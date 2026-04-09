韓国メディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が、極度の打撃不振に陥っている「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）を「期待外れ」と酷評した。8日のフィリーズ戦で今季初めてベンチスタート大リーグ3年目のイは、開幕ロースター入りし、3月27日に行われたニューヨーク・ヤンキースとの開幕戦では「5番・ライト」でスタメン出場した。今季はセンターからライトのポジションに配置転換された。ライトのレギュラー