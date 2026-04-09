9日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、2025-26シーズンSVリーグ男子チャンピオンシップ（CS）のセミファイナルで、大阪府内に在住、在勤、在学の方を対象とした優待販売を行うと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 3月にレギュラーシーズン2位以上を確定させ、セミファイナルのホームゲーム開催権を獲得したサント