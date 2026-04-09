9日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、2025-26シーズンSVリーグ男子チャンピオンシップ（CS）のセミファイナルで、大阪府内に在住、在勤、在学の方を対象とした優待販売を行うと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

3月にレギュラーシーズン2位以上を確定させ、セミファイナルのホームゲーム開催権を獲得したサントリー。サントリーのホームで開催されるセミファイナルは、5月9日（土）から11日（月）にかけてAsueアリーナ大阪で行われる。なお、2戦先勝方式のため、GAME3はGAME2終了時に1勝1敗の場合のみ開催される。

優待販売の対象試合は9日（土）のGAME1と10日（日）のGAME2のみ。席種は2階指定席と3階指定席で価格は大人1,500円、小中高500円となっている。本来、該当席種は最低でも大人2,300、小中高1,500円がかかるため、お得な価格設定だ。販売はSVリーグ公式チケット販売サイト「チケットV」で実施される。

定員は各日1,500名。販売日は4月10日（金）12:30から試合前日の23:59までとしている。また、別途でチケット1枚ごとにシステム手数料330円がかかり、申し込み枚数は1人4枚までのため、注意が必要だ。

SVリーグ男子2連覇を目指すサントリーにとって勝負所となるセミファイナル。この機会にぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。