山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。4月2日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとして中川安奈と、4月2日が29歳の誕生日である中村嶺亜（KEY TO LIT）が出演した。“もしも恋人の誕生日を忘れたらどうする？”というテーマで、中村はロマンチックな“リカバリー法”を語る。しかし鈴木に、「提案が結構良くてイヤだ」と悔しがられ…。【映