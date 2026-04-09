倒木の被害が相次いでいる東京ですが、9日朝、また国立市で桜の木が倒れているのが見つかりました。午前5時半ごろ、国立市富士見台のJR南武線・矢川駅の北口ロータリー付近で、高さ約15メートルの桜の木が倒れているのが見つかりました。木はロータリーをふさぐ形で倒れていましたが、けが人や車などへの被害はありませんでした。倒れたのはソメイヨシノで、市の担当者は「経年でどんどん大きくなって、自重で支えられなくなった」