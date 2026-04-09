昨年2月にデビューした韓国の女性8人組「Hearts2Hearts」が9日、東京・表参道で、コスメブランド「2aN」のポップアップ「2aNSCHOOLinTOKYO」のオープン記念イベントに出席した。ジウは「いつも私たちのステージメークを支えてくれている2aNのミューズとして、東京のポップアップで日本の皆さんにごあいさつすることができて本当にうれしいです」と流ちょうな日本語であいさつ。ユハは、「私は、ステージに上がるときに