昨年2月にデビューした韓国の女性8人組「Hearts2Hearts」が9日、東京・表参道で、コスメブランド「2aN」のポップアップ「2aN SCHOOL in TOKYO」のオープン記念イベントに出席した。

ジウは「いつも私たちのステージメークを支えてくれている2aNのミューズとして、東京のポップアップで日本の皆さんにごあいさつすることができて本当にうれしいです」と流ちょうな日本語であいさつ。

ユハは、「私は、ステージに上がるときには必ずLove Rosyを使います。桃のようにかわいらしいカラーで、カメラ映えがさらによくなります」と、Love Rosy CollectionをPRした。

2色のチークを混ぜて自分だけのチークを作る「デュアルチークD.I.Y」のコーナーでは、ジウが淡いパステルカラーのピンクをチョイス。「私は、その日の天気に合う桜メークをしたくて、桜に似たカラーを選びました」とほほえんだ。

Hearts2Heartsは、2025年2月にSMエンタテインメントからデビューした。同事務所にとっては「aespa」以来約5年ぶりのガールズグループ。今年2月に発売した「RUDE！」はSNSを中心に流行し、自身最大のヒットを記録している。