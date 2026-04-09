元Ｆ１レーサーのジェンソン・バトン氏（４６）がアストンマーティンの復活＆トップ４入りを宣言した。アストンマーティンのアンバサダーを務めているバトン氏は、スペイン紙「アス」の独占インタビューに応じ、今季開幕から完走１回と苦戦が続いているチームについて「ホンダと提携しているのは魅力です。ホンダは良く知っていますし、キャリアの素晴らしい瞬間をともにすごして来ました、今は楽な時期ではありませんが、きっ