【アナザーエデン ビギンズ】 9月17日 発売予定 価格：4,980円～ 「アナザーエデン ビギンズ」 ライトフライヤースタジオは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用タイムトラベルRPG「アナザーエデン ビギンズ」を9月17日に発売する。価格は4,980円より。 本作は、同社が配信するスマートフォン向けRPG「アナザーエデン 時