【アナザーエデン ビギンズ】 9月17日 発売予定 価格：4,980円～

「アナザーエデン ビギンズ」

ライトフライヤースタジオは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用タイムトラベルRPG「アナザーエデン ビギンズ」を9月17日に発売する。価格は4,980円より。

本作は、同社が配信するスマートフォン向けRPG「アナザーエデン 時空を超える猫」のメインストーリー第1部をフルボイス化し、シナリオ・マルチエンディングの追加、グラフィックスの強化などを図った新作RPGだ。「アナザーエデン」をはじめ、これまで「クロノ・トリガー」、「ゼノギアス」、「バテン・カイトス」といった名作RPGのメインシナリオ・演出を担当した加藤正人氏の解釈を加えて、全26章からなる「アナザーエデン」の物語を再構築する。

今回はゲームの発売に先立ち、開発中の「アナザーエデン ビギンズ」を先行プレイした。開発中のビルドになるため紹介できる内容は限定されるが、本稿では実際にプレイした所感をお届けしたい。

時を超える物語が、フルボイスでより深く響く！

【『アナザーエデン ビギンズ』アナウンストレーラー】

まず、「アナザーエデン」の物語冒頭のあらすじを簡単に紹介しておこう。

平和な村で何気ない日常を過ごしていた主人公アルドと妹のフィーネは“とある事件”に巻き込まれ、その運命を大きく変えていく。「魔獣王」を名乗る強大な力を持った魔物が村を襲撃し始め、フィーネがさらわれてしまうのだ。妹を救うべく魔物を追いかけて戦うアルド。

しかしそんな最中、突如として出現した時空の穴にアルドは吸い込まれてしまう。気がつくと、全く見慣れぬ光景が彼の目前には広がっていた。そこは元の世界から800年後にあたる「未来」の世界……といったところが、スマートフォン版とも共通しているメインストーリーの冒頭部分である。このような導入からアルドの物語が始まり、やがて“歴史改変”で閉ざされた未来を救うために、古代・現代・未来と、3つの時空を旅していくわけだ。

時空の穴に吸い込まれアルドの物語が始まる

ゲームとしては街を探索し装備や仲間を見つけつつ、ダンジョンで待ち受けているボスを倒していくというオーソドックスなJRPGである。バトルはコマンド選択式のターン制だが、後述する「チェインスキル」など、戦闘を彩る要素も存在。冒険の合間にストーリーが展開されていく形だ。

物語の大枠はスマートフォン版と同じ。だが、「アナザーエデン ビギンズ」では、そうした既存のストーリーラインを土台に“相当量のボイス”が新録されている。やはりフルボイス化の恩恵は大きく、限られた試遊時間の中、なるべくストーリー中の会話パートを飛ばしたくないとすら思えた。キャストはスマートフォン版から続投する形で、主人公アルドを内山昂輝さん、フィーネを茅野愛衣さんがそれぞれ演じている。

内山昂輝さんが主人公アルドのボイスを担当

ただ、RPG作品のボイス化については、往年のファンからさまざまな議論が交わされる。そんな中で正直な感想を言わせて貰えば、クラシカルな2Dベースのターン制RPG作品に対し、ボイス収録されていることの違和感のようなものは断じて感じなかった。むしろフルボイス化が物語の没入感を底上げしているほどだ。

実は、筆者にとって今回が「アナザーエデン」初プレイとなる。そのため、先行プレイにあたってスマートフォン版を触れた際、「アナザーエデン ビギンズ」がフルボイス化の恩恵をいかに受け、どれだけ自然かつ高い没入感を実現していたかが、不純物なしに感じ取れたと自負している。

「アナザーエデン ビギンズ」では各セリフにボイスが追加される

「アナザーエデン ビギンズ」は全26章で構成された第1部を再構築しているが、無論、ただコンシューマー向けに移植したタイトルではない。それが「再構築」の意味するところで、まだ誰も知らない「アナザーエデン」の新しい物語展開が楽しめる。これは、2月6日に公式YouTubeチャンネルで配信された「『アナザーエデン ビギンズ』スポットライト」でも紹介されていたもので、ゲームクリア後は「ニューゲーム＋」から、これまでと異なるストーリーが体験できるようになっているのだ。

【『アナザーエデン ビギンズ』スポットライト】

つまり、“強くてニューゲーム”のような、ありふれたクリア後特典だけでは終わらない。「ニューゲーム＋」は、いわゆる“IF展開”を中心に交えて、10種類以上もの結末が用意されたマルチエンディング形式となっている。さらに、このモードから新たに「ラミュ」が登場することになる。

この「ニューゲーム＋」のメインストーリーに加えて「出逢いクエスト」と「キャラクタークエスト」が新要素として追加。「親密度クエスト」など、スマートフォン版ではガチャでの入手を前提とするキャラクターに迫ったサブストーリーも、先ほど紹介したフルボイス化で彩られる。既存プレーヤーはより新鮮に遊べる上、本作からのプレーヤーも、追加シナリオ分をガッツリと味わい尽くせる内容に仕上がっている。

マルチエンディング形式の「ニューゲーム＋」など、新たな結末にたどり着く

操作性や戦闘も刷新へ。“再構築”の意味が徐々に見え始める進化

スマートフォン版からの変更はほかにもある。まず、グラフィックスが向上し、ライティングや奥行き感、カメラ演出の強化も行なわれている。特にわかりやすい変更点としては「フィールド移動」だろう。これまでの左右に移動するライン移動が廃止され、キャラクターを自由に動かせる仕様変更がなされている。これに伴い、ランダムエンカウントからシンボルエンカウントに変更された点も大きい。

補足しておくと、そもそもライン移動とはスマートフォンやタブレット向けの操作方法だ。左右へスワイプした状態で保つことによって、キャラクター移動が続くといったものである。操作感・仕様の細部は違えど、同じライトフライヤースタジオが手掛ける他作品においても、このライン移動を踏襲したフィールド操作が継承されている。

本作からはスティック操作で自由にキャラクターが動かせるため、フィールド上の敵シンボルを避けながら目的地へと進むことができ快適だ。従来のRPG作品と同様、レベルを上げたければ敵と戦って育成すれば良いし、物語を優先的に進めたければ、敵を避ければ良い。戦闘の強制力が薄まったのは素直に嬉しいポイントと言えるだろう。

フィールド、バトルともにグラフィックスが進化

マップの探索は原作らしさを残しつつ、シンボルエンカウントを採用している

バトルも部分的に改修されている。スマートフォン版のコマンドバトルは変わらないが、本作から新たに「チェインスキル」という新システムが登場。チェインスキルとは、キャラクターごとの条件を満たして溜まる「CP」消費型のスキルだ。

たとえば、「会心が出た時」、「回復を受けた時」など、決められた条件を一定数満たしてCPを最大値まで溜めていく。すると、キャラクターがCPを全て消費して、あらかじめ設定されたチェインスキルを自動的に発動してくれるのだ。これを利用し、CPの溜まる条件をパーティ内で共通のものにしてしまえば、1つの条件達成で複数人がCP蓄積できる。バトル中は通常のコマンド選択に加え、どのようにチェインスキルを連鎖発動させて、リターンを得るかがカギとなるだろう。CPが溜まる条件を軸にパーティ編成を考えたり、あるいは使うスキルを選んで戦略を組み立てていく奥深さを感じられた。

パーティは前線に登場するメンバー控えのメンバーといった構成で、戦闘中はパーティ切り替えによる「ヴァリアブルチェンジ」を使うことで、交代時に発動する「チェンジスキル」が使える。

パーティメンバーの増加に伴って生まれる戦略もあるのだろう

今回の試遊内容は、ストーリーやバトルなど開発中のゲームの要素を部分的にプレイするといった形になっていた。現在もサービスを展開中の「アナザーエデン 時空を超える猫」自体はもともとスマートフォン向けタイトルであり、今作はPCでもリリースされるが特に携帯ゲーム機として持ち出せるSwitch2やSwitchとの相性は良さそうだ。

いち個人としても「スマートフォン版をパッケージングしただけではない」といった、明確なアンサーを得ることができて、期待感を煽られている。なにしろ「アナザーエデン」のメインストーリーは、ユーザーからの評判が高いことでも知られており、そこに既存ユーザーですら未体験の“新たな展開”が加えられる。「ゲームの評判は良いけど、最初から遊ぶのは……」と、ハードルを感じていた人も、本作なら最後まで遊び切りやすいだろう。

しかも、本作から「アナザーエデン」を知り、スマートフォン版に興味を持った人向けの特典として「アナザーエデン 時空を超える猫」の「メインストーリー第1部」をスキップして物語の続きからプレイできるシリアルコードが付属するという。本作から新たにスマートフォン版「アナザーエデン」を遊び始める選択肢というのも試みとしてはユニークではないだろうか。

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