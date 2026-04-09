４月８日に発表された北海道内のガソリン価格は３週連続で値下がりしました。８日に発表された、道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、今週月曜日の時点で１リットルあたり１７１．１円となり、前の週よりも２．６円安くなりました。これは小売価格を１７０円程度に抑えるための政府による補助金支給の効果で、道内の価格は３週連続で値下がりしています。石油情報センターによりますと、道内のガソリン価格は補