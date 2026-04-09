Photo: カイル 仕事中や勉強中、「ちょっとだけ横になりたいな」って思うときありますよね。自宅ならベッドに行って寝ることもできますが、10分仮眠したいのに、1時間や2時間ぐっすり眠ってしまう危険性も孕んでいます。かといって、机に突っ伏すような姿勢では肩や腰に負担がかかります。そんなときは、ギズマートでクラウドファンディング中のワーキングチェア「YPS-S800」の出番です。