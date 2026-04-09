Photo: カイル

仕事中や勉強中、「ちょっとだけ横になりたいな」って思うときありますよね。自宅ならベッドに行って寝ることもできますが、10分仮眠したいのに、1時間や2時間ぐっすり眠ってしまう危険性も孕んでいます。

かといって、机に突っ伏すような姿勢では肩や腰に負担がかかります。

そんなときは、ギズマートでクラウドファンディング中のワーキングチェア「YPS-S800」の出番です。

ワークチェア｢YPS-S800｣ 38,240円 ずっと座っていられる多機能チェア CoSTORYで見る

ほぼ真横までリクライニング

Photo : 三浦一紀

YSP-S800は、人間工学に基づいた座り心地を追究したワーキングチェア。座っているときの快適さはもちろん素晴らしいのですが、実はリクライニング機能も優秀。

Photo : 三浦一紀

背もたれは、無段階ロックのリクライニング機能を備えており、身体をほぼ真横にすることが可能。

GIF : 三浦一紀

背もたれの高さも調節できるので、自分の身長にフィットさせることができます。

Photo : 三浦一紀

しかも、収納式のフットレストを備えているので、足も伸ばして横になれます。

Photo: カイル

まあ、イスの上で真横になって寝ることはないかもしれませんが、ここまでできるワーキングチェアはなかなかありません。寝心地も、なかなかのものですよ。

今なら20％オフでゲットできるチャンス

こんなにリクライニングできるYSP-S800、現在CoSTORYでクラウドファンディング中。超早割なら20％オフの3万8240円（税込）となっております。ゲットする絶好のチャンス。ぜひご検討を。