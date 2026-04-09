ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は4月8日、グランドメニューをリニューアルした。今回の改定では、「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など、計8品を新たに定番メニューとして加えた。【画像18点はこちら】びっくりドンキー 新グランドメニュー8品■新メニュー(価格はすべて税込)◆ガーリックチキンステーキ外側はこんが