【メニュー刷新】びっくりドンキー、新定番8品　ガーリックチキンやデザートも強化

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は4月8日、グランドメニューをリニューアルした。

今回の改定では、「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など、計8品を新たに定番メニューとして加えた。

【画像18点はこちら】びっくりドンキー 新グランドメニュー8品

■新メニュー(価格はすべて税込)

◆ガーリックチキンステーキ

外側はこんがりと焼き上げ、中はジューシーに仕上げたチキンステーキ。程よいガーリックの風味で、ライスとの相性も良い。価格は1,520円。

ガーリックチキンステーキ

◆ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ

香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキとハンバーグを盛り合わせた一品。価格はハンバーグの大きさによって異なり、Sサイズ1,520円、Mサイズ1,710円、Lサイズ2,020円。

◆ライトセット（レギュラー、チーズ、エッグ、パイン、おろしそ）

SSサイズのハンバーグと少なめのライスに、サラダ、スープ（ビーフコンソメスープまたはみそ汁）、北海道ミニソフトを組み合わせたセット。北海道ミニソフトはドリンクへの変更も可能。

〈ライトセットの価格〉

・レギュラー：940円

・エッグ／おろしそ：1,090円

・チーズ／パイン：1,140円

■サイドメニュー・デザートも拡充

◆ネギ塩サラダ

きゅうりやビタミン大根、わかめ、長ネギに、えびせんと韓国のりを加え、香り豊かなネギ塩だれで仕上げた。価格はS400円、L690円。

ネギ塩サラダ

◆オーロラシュリンプ＆ポテト

オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテト。トマトソースとオリジナルマヨネーズタイプのディップで味の変化を楽しめる。価格は790円。

◆珈琲パフェ

北海道ソフトクリームのなめらかなミルク感に、自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天、カスタード風バニラアイスを組み合わせた。価格は690円。

◆シナモンロール

シナモンの豊かな香りと、ほどよい甘さのホイップクリームが特徴。デザートとしてはもちろん、モーニング利用にもおすすめだという。価格は660円。

【画像を見る】シナモンロール、珈琲パフェ、オーロラシュリンプ＆ポテトなど

◆シナモンロールコーヒーセット

シナモンロールに自社焙煎コーヒーを組み合わせたセット。モーニング時間帯には、モーニングドリンク付きの「シナモンロールセット」も選択可能。価格はいずれも760円。

■テイクアウト・デリバリーにも対応

今回のグランドメニューは、テイクアウトおよびデリバリーでも提供する。

・テイクアウト ガーリックチキン＆ハンバーグ

S1,580円／M1,770円／L2,080円

・テイクアウト ガーリックチキンステーキ

1,580円

・テイクアウト ネギ塩サラダ

S450円／L740円

・テイクアウト オムデミチーズバーグディッシュ

S1,590円／M1,780円／L2,090円

・テイクアウト オーロラシュリンプ＆ポテト

840円

・宅配 ガーリックチキン＆ハンバーグ

S2,220円／M2,480円／L2,920円

・宅配 ガーリックチキン

2,220円

・宅配 ネギ塩サラダ

S630円／L1,040円

・宅配 オムデミチーズバーグディッシュ

S2,230円／M2,500円／L2,930円

・宅配 オーロラシュリンプ＆ポテト

1,180円

■新年度に合わせメニュー刷新

びっくりドンキーは、新年度が始まるこの時期に合わせ、より多くの利用客に楽しんでもらいたいとの考えから、今回のグランドメニュー改定を実施した。

「ラインアップがより充実し、メニューの選択肢や組み合わせの幅が広がった。家族や友人とともに、店内でも自宅でも楽しんでほしい」としている。