「努力義務」ではない！ 道交法が定める自転車の合図自転車に乗っている際、右左折で腕をピシッと出す「手信号」。どこか懐かしい光景にも思えますが、実は現代でも道路交通法で厳格に定められた「義務」であることをご存じでしょうか。【覚えていますか？】これが減速・停止、徐行・停止の手信号です（写真で見る）そもそも、ウインカーなどの灯火類を備えない一般的な自転車にとって、手信号は周囲に自らの進路を伝える基本