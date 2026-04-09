モデルの近藤千尋（36）が9日、自身のインスタグラムを更新し、次女の小学校入学式での夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（42）との入学式コーデを披露した。「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いましたでも絶対2人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と報告。続けて「無事に入学式もおわり娘の成長にうるっとしながら親にしてくれてありがとうと毎回思う」と紺のスーツ、青