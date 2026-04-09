フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜午前５時２５分）は９日、９月１８日に公開が予定されている映画「踊る大捜査線Ｎ．Ｅ．Ｗ．」の本編映像を初公開した。エンタメキャスターを務める軽部真一アナウンサーが「１９９７年の連続ドラマ開始以来、数々の社会現象を巻き起こした織田裕二さん主演の大ヒットシリーズ最新作。映画『踊る大捜査線Ｎ．Ｅ．Ｗ．』の本編映像が届きました。胸を踊る過去作の名シーンもふんだん