グラビアアイドル・実業家の茜さや(32)が7日、自身のnoteを更新。双子を妊娠していることを公表した。 【写真】服を着ててもすごい存在感！1児→3児のママになった茜さや 茜は広島県生まれのグラビアアイドル。2014年にミスヤングチャンピオンのファイナリストに選出され、メディアへの露出が増えた。2019年に芸能人の卵を受け入れるためのコンセプトカフェを設立し、経営者となった。2025年5月に結婚を、同年10月に第1子を