市原隼人が主演を務める連続ドラマ『おいしい給食 season4』が、10月よりテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで放送されることが決定した。 参考：市原隼人が『もしがく』で放つ“色気”がたまらないトニー安藤は史上最高のハマり役に 『おいしい給食』シリーズは、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディ。