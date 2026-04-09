市原隼人が主演を務める連続ドラマ『おいしい給食 season4』が、10月よりテレビ神奈川、TOKYO MX、BS12トゥエルビほかで放送されることが決定した。

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『おいしい給食』シリーズは、給食マニアの教師・甘利田幸男と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいしく食べるか」という闘いを描く学園グルメコメディ。2019年からシリーズがスタートし、ドラマ3シーズン、劇場用映画4本が公開された。最新作となるseason4は、1991年の沖縄の中学が舞台。甘利田は沖縄ならではの食文化や風習に囲まれ、給食のライバルになる新たな生徒も現れる。

主演の市原は「おいしい給食シリーズ、最新作『season4』を制作させていただける喜びを大切に噛み締め、今作品を愛してくださるお客様への気持ちから片時も離れずに、舞台である沖縄の地にて激情の日々を送っています。こんなにも情熱を燃やし、笑い、涙を流し、心と肉体の限界を何度も越えさせていただける、かけがえのない作品と作品のファンの皆様の存在は私の宝物です。敬愛する『おいしい給食チーム』と撮影を重ね一切の余力を残さず埋没し、新たなシリーズに寄り添っています。唯一無二の世界観でありながらエンターテイメントど真ん中のコメディですが、社会派であり、声を枯らしながらも、お客様の心に訴え続ける魂の叫びであります。8年目となります、おいしい給食シリーズ『おいしい給食season4』を楽しみにしていただけると幸いです。私自身、何度も今作品に心を救われエンターテイメントの夢を見させていただきました。当然ですが…season4も本気です」と語った。

なお、新シーズン放送に先がけ、2025年秋公開『おいしい給食 炎の修学旅行』が8月5日まで U-NEXTにて独占配信中となっている。（文＝リアルサウンド編集部）