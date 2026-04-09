シャオミの日本向けモデルも存在する未発表な次期スマホの型番が判明！写真は既存のREDMI Note 15 Pro 5G携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてXiaomi Communicationsの未発表な型番「2611FPNFAG」および「2611FPNFAR」、「2611FPNFAI」が登録されています。型番規則から2611