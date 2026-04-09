新団体をめぐり情報が錯綜している。３月に東京高裁から解散を命じられた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元幹部らが、新たな宗教団体「ＦＦＷＰＵ」を設立すると８日、朝日新聞などが報じた。報道によると新団体のトップは旧統一教会の会長だった堀正一氏で、教団信者から献金を受けつけるという。この報道に対して家庭連合元広報渉外局を名乗るアカウントが「Ｘ」でリリース形式の声明文を投稿。その中では「一部メディ