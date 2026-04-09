（C）日本テレビ 志尊淳が主演を務める日本テレビ４月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日放送スタート 毎週日曜よる10時30分〜）の新場面写真が公開された。【写真】公開されたドラマ『10回切って倒れない木はない』新場面写真本作は志尊淳が民放GP帯ドラマ初の単独主演、秋元康が企画を手掛けた完全オリジナル脚本で送る、日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。韓国有数の財閥の養子で