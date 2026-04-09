「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）阪神本拠地に響く東京音頭が、形勢逆転の印象を色濃くした。逃げ切りを図った中、スタンドからはため息が漏れ聞こえた。勝てば今季初の奪首だった一戦に惜敗した。結果としては１点リードを守れなかった２番手・早川がプロ初黒星。藤川球児監督は「まだ新しい選手ですからね」と振り返った。先発・ルーカスは、走者を出しながらも粘りの投球を見せていた。五回を終えて１失点で球