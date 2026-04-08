北京市経済開発区栄華街道のスマート介護ロボット高齢者サービスステーションで、劉さん（71）はマッサージロボットの的確な力加減を感じながら、「これまでロボットは自分たちとは遠い存在だと感じていたが、マッサージロボットを体験して、体がずっと軽くなった」としきりに称賛していた。40種類以上のロボットを備えたこの「スマート楽園」は、AI（人工知能）がどのように日常生活に入り込んでいるかを直感的に示す生きた窓口と