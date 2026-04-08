乃木坂46・5期生の川崎桜の1stソロ写真集『エチュード』（新潮社）より、帯懸賞特典の「アザーカットミニブック」先行カットが解禁された。【写真】川崎桜が乃木坂じゃなかったら――「アザーカットミニブック」先行カット（5枚）帯懸賞特典の一つは、応募者の中から抽選で当選する「アザーカットミニブック」。写真集を手掛けたスタッフが集結し、全ページ撮り下ろすという気合の入った一冊になっている。写真集『エチュード