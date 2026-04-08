1月期のドラマ「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」で、主演を務めた玉木宏。"保険金"絡みの事件や事故を調べる保険調査会社を舞台に、保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントで、玉木はコンプラ度外視な"最強"保険調査員の主人公・天音蓮を好演した。かつては警視庁捜査一課の刑事だった経歴もある天音が、優れた観察眼で民間の保険調査員として真相を解明していく痛烈なストーリーが、