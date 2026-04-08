岡田結実＆村田祐基（超特急） 俳優でタレントの岡田結実とダンス＆ボーカルグループ・超特急の村田祐基がW主演を務めるショートドラマ『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』（1話1分程度／全61話予定）が、5月に縦型ショートドラマプラットフォーム『ReelShort』で配信される。岡田は長編ショートドラマで初主演を飾り、村田はショートドラマ初主演で単独での映像作品も初となる。同作は、人気アイドルの夫・