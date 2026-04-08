島袋寛子さんが自身のインスタグラムを更新。4月7日に42歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 SPEED 島袋寛子 】42歳の誕生日を報告「レベル42の島袋もよろしくお願いいたします」島袋さんは、笑顔で4と2の数字の形をしたバルーンを抱える画像を添えて、「4月7日42歳になりました たくさんのお祝いメッセージありがとうございます❤️」と投稿。 続けて「出会えたすべての皆さまに感謝申し上