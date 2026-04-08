2022年の『PHALARIS』以来、約３年10ヶ月ぶりとなるニューアルバム『MORTAL DOWNER』が完成した。これまでアルバムをリリースするごとに唯一無二の領域を広げてきたDIR EN GREYが、孤高の道へとさらに一歩踏み込んだ作品だ。重苦しいノイズが響く「ISOLATION」で幕を開け、骨太なギターリフで突き進む「灰燼に帰す」や「蜿蜒」、スピードチューン「There’s nothing else」、空間系のサウンドが新鮮な「歪と雨」、京の歌心を堪能で