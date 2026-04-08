キリンビールの公式Xが更新され、「晴れ風」の新CM撮影の様子が公開された。 ■目黒蓮、「晴れ風」撮影の舞台裏で自然体な表情 【動画】目黒蓮「晴れ風」CM撮影の様子／オフショット／カナダから投稿した近影 公開された動画では、白シャツにデニムを合わせた爽やかな装いの目黒が登場。青空を思わせる背景の前で嬉しそうにグラスに「晴れ風」を注ぐ姿や、舞い落ちる桜の花びらをつかもうと手を伸ばす様子が映し出され