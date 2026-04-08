【東京ディズニーランド：ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド】 4月9日～6月30日 開催予定 4月9日より開催となる東京ディズニーランドのスペシャルイベント「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」。本稿では、パレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を撮り下ろしで紹介する。イベントの開催期間は6月30日まで。