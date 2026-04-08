7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の追加キャストとして、前野朋哉、今野浩喜、野村麻純、宮崎吐夢、磯山さやか、今野大輝（B&ZAI）、菊田竜大（ハナコ）、三石琴乃の出演が発表された。 参考：『ラブ≠コメディ』に板谷由夏、光石研ら出演塩野瑛久は中島健人のライバル俳優に 本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンタ&