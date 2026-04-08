7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の追加キャストとして、前野朋哉、今野浩喜、野村麻純、宮崎吐夢、磯山さやか、今野大輝（B&ZAI）、菊田竜大（ハナコ）、三石琴乃の出演が発表された。

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本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメディ。

中島と小芝風花がW主演を務めた『彼女はキレイだった』（カンテレ・フジテレビ系）や『わたしのお嫁くん』（フジテレビ系）の紙谷楓が監督を務め、『ラジエーションハウス』シリーズ（フジテレビ系）や『ユニコーンに乗って』（TBS系）の大北はるかが脚本を手がけた。

主人公の神崎麗司（中島健人）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。30歳を迎え、「ラブコメなんて、もうやりたくない！」と重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていた中、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。

今回発表された追加キャストが演じるのは、悩みや葛藤を抱える麗司と美里の成長を周囲が温かく支えるキャラクターたち。

前野が演じるのは、麗司のマネージャー・紺野聡。世間のニーズを的確に把握しラブコメ路線の脚本をよく持ってくるが、それに対して不満を漏らす麗司を時になだめ、時に励ます兄貴分的な役割も担う。

今野浩喜が演じるのは、劇中ドラマのスケジューラー・高見岩男。常に予算や時間の制約に追われており、よく憎まれ口を叩くが、人情がある兄貴肌で現場の皆から信頼されている。

野村が演じるのは、マネージャー歴20年を自称する美里のベテランマネージャー・森田瑠奈。多忙を極める美里に優しく寄り添い、現場への付き添いやサポートを行う。

宮崎が演じるのは、麗司と美里が出演するラブコメドラマ「壁ドン！床ドン！君にドーン！」のチーフカメラマン・松山亮。難易度の高い一発勝負の撮影でも見事なカメラワークを披露する頼れる存在となる。

磯山が演じるのは、劇中ドラマのヘアメイク担当の森山渚。明るく気さくな性格の持ち主で、現場に対して張り詰めていた美里の緊張をやわらげる。

B&ZAIのリーダー今野大輝が演じるのは、劇中ドラマの助監督・平林和馬。予算の少ない現場に対して不満や疲弊を漏らしていたが、徐々に作品作りに真剣に向き合うにようになる。

ハナコの菊田が演じるのは、麗司の俳優仲間であり友人の草野公平。塩野演じる同じく俳優の渕上颯真とともに3人でよく酒を飲み、愚痴を漏らす麗司を励まし、軽口にも冗談で返す懐の深さが魅力となっている。

三石が演じるのは、南風美里の母・南風万里子。福岡でいちご農家を営みながら女手一つで美里を育ててきたが、今は闘病中で入院しており、ラジオを聴くのが趣味。

（文＝リアルサウンド編集部）