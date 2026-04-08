お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が7日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）に出演。人気アイドルの体を張ったロケを絶賛した。同番組VTRには、ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智が登場。京都府宇治市を訪れた塩崎は、店頭で遭遇した声優の黒沢ともよ、豊田萌絵とともに、自らさばいて焼く“鰻屋体験”に挑戦した。そして彼女らと相席で鰻を堪能。塩崎が「いや〜おいしかった、ホンマに」と退