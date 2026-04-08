三四少女が、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューEP『一生仲仔』を本日リリースした。あわせて、本日22時に「一生仲仔」のMVも公開される。本楽曲は、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』のエンディングテーマにも起用されている作品。公開予定のMVを手掛けたのは、三四少女初のMV「ユートピア」を手掛けた加藤マニだ。映像では、メンバー3人が「フォトブースの制作」というDIYに挑戦しており、EPのジャ