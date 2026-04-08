三四少女が、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューEP『一生仲仔』を本日リリースした。あわせて、本日22時に「一生仲仔」のMVも公開される。

本楽曲は、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』のエンディングテーマにも起用されている作品。公開予定のMVを手掛けたのは、三四少女初のMV「ユートピア」を手掛けた加藤マニだ。

映像では、メンバー3人が「フォトブースの制作」というDIYに挑戦しており、EPのジャケット写真にも繋がる遊び心満載のストーリーになっているという。また、MV公開前後は本人たちのSNSでライブ配信も実施予定なので、こちらも合わせてチェックしてほしい。

また、全国のCDショップではスペシャルキャンペーンを同時展開中だ。タワーレコード各店では、ここでしか聴けないメンバー録り下ろしの店内放送をオンエアするほか、対象店舗での購入者には「TOWER RECORDSコラボポスターデザイン・ステッカー」や「メンバー手書きデザイン特別レシート」を先着でプレゼント。さらに、地元・関西圏の店舗限定施策も実施されている。

なお、エンディングテーマを務める、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』も本日23時45分から放送がスタートする。

◾️EP『一生仲仔』

2026年4月8日（水）リリース

詳細：https://sunsoogirl.lnk.to/IsshounakakoPu WPCL-13742 / 1,980円（税込）

▼収録曲

1.一生仲仔 ＊TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』エンディングテーマ

2.激烈！シビカラ殺法

3.さよならトランジスタ

4.青い春＊ABCマート WEB CM「なんでもない毎日が、ちょっと好きになる。」篇 CMソング

5.占いたいっ！ ▼店舗別オリジナル特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：アクリルチャーム

応援店：ポストカード

◾️TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』 ©のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会 ▼放送情報

テレビ朝日 4月8日（水）より

毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く

BS朝日 4月12日（日）より

毎週日曜23:30〜 ▼スタッフ・キャスト

原作：のりしろちゃん 漫画：魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）

監督：三田 新

シリーズ構成：犬飼和彦

キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん

美術監督：丹伊田輝彦／色彩設計：岩本彩加／CG 監督：木村 篤／撮影監督：野口優輔／編集：長坂智樹

音楽：佐藤 航

キャスト：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優

伊地知弦一郎役：笠間 淳／雨宮紗優役：小原好美／伊地知翔役：種粼敦美／伊地知響役：加藤英美里

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ ▼アカウント情報

公式サイト：https://otagal.jp

公式X：https://x.com/otagal_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official

推奨ハッシュタグ：#オタギャル

©のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会 ▼原作情報

「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな

「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！

コミックス第1巻〜11巻大好評発売中!

◾️＜我等友情永久不滅ツアー＞ 2026年

4月18日（土）東京・下北沢ReG

対バン：CAT ATE HOTDOGS

4月25日（土）愛知・名古屋CLUB ROCK’N’ROLL

対バン：the dadadadys

5月2日（土）大阪・福島2ndLINE

対バン：クジラ夜の街 チケット：3,400円（D代別）

URL：https://eplus.jp/sunsoogirl