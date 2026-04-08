三四少女、本日メジャーデビュー。TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』EDテーマ「一生仲仔」のMV今夜公開＆ライブ配信実施も
三四少女が、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューEP『一生仲仔』を本日リリースした。あわせて、本日22時に「一生仲仔」のMVも公開される。
本楽曲は、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』のエンディングテーマにも起用されている作品。公開予定のMVを手掛けたのは、三四少女初のMV「ユートピア」を手掛けた加藤マニだ。
映像では、メンバー3人が「フォトブースの制作」というDIYに挑戦しており、EPのジャケット写真にも繋がる遊び心満載のストーリーになっているという。また、MV公開前後は本人たちのSNSでライブ配信も実施予定なので、こちらも合わせてチェックしてほしい。
また、全国のCDショップではスペシャルキャンペーンを同時展開中だ。タワーレコード各店では、ここでしか聴けないメンバー録り下ろしの店内放送をオンエアするほか、対象店舗での購入者には「TOWER RECORDSコラボポスターデザイン・ステッカー」や「メンバー手書きデザイン特別レシート」を先着でプレゼント。さらに、地元・関西圏の店舗限定施策も実施されている。
なお、エンディングテーマを務める、TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない！？』も本日23時45分から放送がスタートする。
◾️EP『一生仲仔』
2026年4月8日（水）リリース
詳細：https://sunsoogirl.lnk.to/IsshounakakoPu
WPCL-13742 / 1,980円（税込）
▼収録曲
1.一生仲仔 ＊TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』エンディングテーマ
2.激烈！シビカラ殺法
3.さよならトランジスタ
4.青い春＊ABCマート WEB CM「なんでもない毎日が、ちょっと好きになる。」篇 CMソング
5.占いたいっ！
▼店舗別オリジナル特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：アクリルチャーム
応援店：ポストカード
◾️TVアニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』
▼放送情報
テレビ朝日 4月8日（水）より
毎週水曜よる11時45分〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く
BS朝日 4月12日（日）より
毎週日曜23:30〜
▼スタッフ・キャスト
原作：のりしろちゃん 漫画：魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）
監督：三田 新
シリーズ構成：犬飼和彦
キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん
美術監督：丹伊田輝彦／色彩設計：岩本彩加／CG 監督：木村 篤／撮影監督：野口優輔／編集：長坂智樹
音楽：佐藤 航
キャスト：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優
伊地知弦一郎役：笠間 淳／雨宮紗優役：小原好美／伊地知翔役：種粼敦美／伊地知響役：加藤英美里
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ
▼アカウント情報
公式サイト：https://otagal.jp
公式X：https://x.com/otagal_official
公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official
推奨ハッシュタグ：#オタギャル
©のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会
▼原作情報
「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな
「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！
コミックス第1巻〜11巻大好評発売中!
◾️＜我等友情永久不滅ツアー＞
2026年
4月18日（土）東京・下北沢ReG
対バン：CAT ATE HOTDOGS
4月25日（土）愛知・名古屋CLUB ROCK’N’ROLL
対バン：the dadadadys
5月2日（土）大阪・福島2ndLINE
対バン：クジラ夜の街
チケット：3,400円（D代別）
URL：https://eplus.jp/sunsoogirl
関連リンク
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