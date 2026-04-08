今日8日(水)、日本のはるか南の海上には低圧部が解析されていて、雲がまとまってきています。この低圧部は明日9日(木)には熱帯低気圧になると予想されています。この雲は来週になると沖縄の南にまで進む予想です。今後の動向に注意が必要です。明日にも熱帯低気圧が発生か今後の動向に注意気象衛星ひまわりで雲の様子を見ると、日本のはるか南の海上には白く輝く雲が群を成しています。これは積乱雲によるもので、発達するほど白