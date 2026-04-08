今日8日(水)、日本のはるか南の海上には低圧部が解析されていて、雲がまとまってきています。この低圧部は明日9日(木)には熱帯低気圧になると予想されています。この雲は来週になると沖縄の南にまで進む予想です。今後の動向に注意が必要です。

明日にも熱帯低気圧が発生か 今後の動向に注意

気象衛星ひまわりで雲の様子を見ると、日本のはるか南の海上には白く輝く雲が群を成しています。これは積乱雲によるもので、発達するほど白色が濃くなります。この雲は現在低圧部として解析されていて、明日9日(木)には熱帯低気圧になる予想です。この雲の今後の動きを見ると、来週には沖縄の南にまで進んでくる予想になっています。





現在の段階では、この低圧部が台風まで発達するかはわかりませんが、今年2026年はこれまで3つの台風が発生しています。1号は1月、2号は2月、3号は3月に発生しました。

過去10年の日本への台風接近数

2016年から2025年までの10年間の台風の接近数を月別に確認します。台風シーズンである夏から秋にかけてが多くなっているものの、4月も2つ(2021年と2022年)と、少なからず日本に接近したものがありました。



本格的な台風シーズンはまだこれからですが、日本に接近した前例もあるため油断はできません。また、台風が離れていても、台風の影響による湿った空気が流れ込んで大雨になったり、台風からのうねりによる高波が打ち寄せる可能性があります。ハザードマップの確認や非常持ち出し袋の確認など、今できる備えは早めに進めておくと良さそうです。