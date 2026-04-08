節約彼氏のゆうたさんと浪費彼女のまみさんの2人によるカップルクリエイター・ゆまうみカップルの公式Instagramは4月6日、投稿を更新。ゆうたさんの誕生日を祝う様子を披露しました。【写真】ゆまうみカップルの誕生日ショット「ゆうたの誕生日旅行2026 in大阪」同アカウントは「ゆうたの誕生日旅行2026 in大阪ゆうた改めてお誕生日おめでとうホテルでお祝いしたよん」とつづり、誕生日を祝う様子を披露しています。1枚目は誕