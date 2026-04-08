ここ数カ月で一気に知名度を上げ、リリースイベントに観客が殺到するなど、人気爆発中のモナキ。自分たちが“バズっている”実感はある？ケンケン：実は、まだピンときてないんですよね。じん：ちょうど盛り上がっていただいた時期に、僕たちは全国に遠征中で、携帯を見る暇もなかったんです。あるときから急に会場の熱気が変わって、違和感を覚えたくらいです。サカイJr.：“浦島太郎状態”でしたね。とくに覚えているのが、関西