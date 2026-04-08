最大で12日間のゴールデンウィークが、今月25日から始まります。NEXCO中日本が連休期間中の渋滞予測を発表し、三重県内の高速道路では、連休後半に多くの渋滞が予測されているとして、渋滞を避けた利用を呼びかけています。NEXCO中日本によりますと、4月25日から5月6日までのゴールデンウィークの期間中、東海地方の高速道路では、来月2日以降、多くの渋滞が予測されています。このうち、三重県内では来月2日から4日にかけて、東名