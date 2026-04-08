福田正博フットボール原論■イギリス遠征を２連勝で終えたサッカー日本代表。各ポジションで見られたＷ杯本番に向けた収穫を福田正博氏に聞いた。＞＞前編「Ｗ杯本番のボランチの顔ぶれを福田正博が考察」スコットランド戦、イングランド戦で、シャドーのポジションで活躍した三笘薫photo by Miki Sano【層が厚くなったCB陣】センターバック（CB）陣は、スコットランド戦では右から瀬古歩夢、渡辺剛、伊藤洋輝がスタメン。イ