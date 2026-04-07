フランクフルトは7日、ドイツ人MFマフムド・ダフードが契約満了に伴い今シーズン限りで退団することを発表した。ダフードの退団決定に際し、ティモ・ハルディングSD（スポーツディレクター）はクラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。「彼は常にチームを第一に考え、プロ意識を持って行動してくれました。これまでの2シーズンに渡る彼の貢献に感謝するとともに、今後の成功を心から願っている」1996