“顔出しなし”というミステリアスなスタイルで人気をあつめ、2023年9月に配信リリースされた楽曲『晩餐歌』でビルボードジャパン総合首位を獲得した現役高校生シンガー・tuki.に思わぬ“変化のきざし”が浮上している。発端となったのは、4月6日に本人がXに投稿した《人生で初めてサインをもとめられました。顔バレしました。ラッキーボーイだね》という報告だった。これまで“正体不明の歌姫”として活動してきたtuki.だけに、