モデルの桜井美悠さんは4月7日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開しました。【写真】“関コレ”での桜井美悠＆ぎし「めちゃめちゃきれいかわいいい」桜井さんは「関西コレクションありがとうございました」とつづり、11枚の写真と4本の動画を投稿。夫で男女2人組YouTuber「ばんばんざい」のぎしさんとのツーショットや、息子を抱っこしている姿などです。1、2枚目では、白いふわふわのドレスを着た桜井さんと、タキシー