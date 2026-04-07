札幌・手稲警察署は2026年4月7日、札幌市厚別区に住む解体作業員の男（25）と建設作業員の男（25）を窃盗の疑いで逮捕しました。2人は共謀して、2026年2月19日午後7時ごろから20日午前8時すぎまでの間、札幌市中央区の工事現場から、電動工具など143点（時価合計約390万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。工事現場の責任者から2月20日、「道具が盗まれた」と警察に通報があり事件が発覚、捜査を進めていました。警察によりま