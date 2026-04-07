3月31日、NHK総合でドラマ『魯山人のかまど』が放送開始された。大正から戦後にかけて活躍した芸術家・北大路魯山人を描く地味なテーマの作品なのだが、放送開始直後からSNS上で話題を呼んでいる。【写真】4人とも言えたら真の『美味しんぼ』ファン…実写版で海原雄山を演じた俳優たち異例の主演交代劇と制作の遅れ『魯山人のかまど』は、3月6日からBSで先行放送が始まり、総合では31日から毎週火曜22時枠で放送がスタートしたの