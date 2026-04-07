【漫画】本編を読むこんなに爆笑できて、リアルな猫飼いの暮らしが伝わってくる作品は他にない――。『鴻池剛と猫のぽんたニャアアアン!』（鴻池剛/KADOKAWA）は世の猫飼いを、そう唸らせる人気猫コミックエッセイだ。作者・鴻池剛さんが最初に迎えたのは、あまり懐かず自由気ままな性格の猫・ぽんた。予測できない行動に驚き、振り回される猫ライフが始まった。数年後、鴻池さんは病気の子猫・アルフレッドを拾ったことから